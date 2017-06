Driessen bespreekt Ajax-suggesties: "Geen haalbare kaart"

Peter Bosz lijkt dinsdag te worden gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Vanuit Amsterdamse hoek blijft het vooralsnog stilletjes, maar de kans is aannemelijk dat er intern al een lijstje met opvolgers is opgesteld.



Analist Ronald de Boer opperde om Marcel Keizer door te schuiven na een imponerend seizoen van Jong Ajax. Een slecht idee, stelt Valentijn Driessen. "Die komt uit de Jupiler League en dan moet je met hem de Champions League in? Ik denk dat dat geen haalbare kaart is", aldus de journalist van De Telegraaf.



In het praatprogramma Peptalk van Ziggo Sport ging Driessen ook in op andere mogelijke kandidaten. "Jaap Stam? Ja, die is heel goed met Bergkamp. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Erik ten Hag? Tja, is die van het Ajax-voetbal? Dat willen ze heel graag."