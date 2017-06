'Tsjechen tonen interesse voor Groningen-middenvelder'

Simon Tibbling zet zijn voetballoopbaan mogelijk voort in de Tsjechische competitie. Lokale media zouden melding maken van belangstelling namens Sparta Praag, zo meldt het Twitter-account Fotbalinsider.



Tibbling (22) verruilde het Zweedse Djurgardens IF begin 2015 voor FC Groningen. De middenvelder groeide in no-time uit tot een gewaardeerde schakel in het elftal, maar dit seizoen stagneerde zijn invloed binnen de ploeg. Toch kwam de jeugdinternational alsnog tot 22 optredens in de Eredivisie.



Sparta Praag zou de Groningen-middenvelder deze zomer willen verleiden tot een overstap naar Tsjechië. De desbetreffende club weerspreekt evenwel dat er onderhandelingen lopen omtrent Tibbling. Het is dan ook maar de vraag of er inderdaad sprake is van een transfer.



Clubs als Atalanta Bergamo, FC Ingolstadt 04 en SV Darmstadt 98 werden eerder al genoemd.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

