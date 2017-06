Twentse herinneringen aan Tioté: "Een krijger, een strijder"

Het overlijden van Cheick Tioté heeft veel verbazing en verdriet losgemaakt in de voetballerij. Zo ook bij FC Twente, waar hij een aantal seizoenen op de loonlijst stond. Verschillende mensen uit die tijd reageren geschokt.



Huidig FC Utrecht-trainer Erik ten Hag laat TC/Tubantia weten 'totaal geschokt' te zijn. "Hij was een krijger, een strijder, had een enorme drive. Dit komt keihard aan." Wout Brama noemt het 'heel heftig', waar Peter Wisgerhof het ook nog moet verwerken. "Hij liep dwars door een muur heen. Dat hij er niet meer is, kan ik me niet voorstellen."



Bij Ziggo Sport reageerde ook Twente-directeur Jan van Halst op het trieste nieuws rond de Ivoriaanse middenvelder, die maandag op dertigjarige leeftijd overleed. "Het was een beresterke kerel. Dat hij dan op dertigjarige leeftijd zomaar neervalt door een hartaanval... Dat kan ik me nog steeds niet voorstellen."



Van Halst kan zich herinneren dat hij in het kampioensjaar niet altijd even vrolijk was. "Als hij weer eens niet in actie was gekomen, dan ging de deur van de bestuurskamer op slot. We wisten dat Cheick er dan aan zou komen om aan te kondigen dat hij weg wilde. Dat hij het niet pikte dat hij niet speelde. Hij was international van Ivoorkust, een grote meneer. Hij vond dat hij moest spelen."