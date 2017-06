Ten Cate is zeer duidelijk over mogelijk Ajax-telefoontje

Henk ten Cate zag onlangs definitief af van het bondscoachschap van Oranje. Een terugkeer bij Ajax geldt nog wel als mogelijkheid, maar een eventueel telefoontje blijkt al bij voorbaat kansloos.



Ten Cate vertrok onlangs uit de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee lijkt zijn trainersloopbaan ten einde. "Niemand kan mij meer bellen", zo vertrouwde hij de NOS toe. Maar wat als Ajax hem toch te pakken krijgt om een comeback te bespreken? "Nee, absoluut niet."



Ajax dreigt Peter Bosz deze week kwijt te raken aan Borussia Dortmund. Volgens zijn collega is dit een mooie beloning voor een fraai seizoen, al leverde dat geen hoofdprijs op. "Hij heeft goed werk geleverd bij Ajax. Geen prijzen gewonnen? Als je met een Nederlandse club in de finale van de Europa League staat, is dat wel een prijs. Een hoofdprijs. Alle credits voor Bosz."