Eriksen blijft dromen: "Barcelona is een fantastische club"

Christian Eriksen is bij Tottenham Hotspur uitgegroeid tot smaakmaker en dat blijft niet onopgemerkt. Steeds meer topclubs in Europa lonken naar de Deense middenvelder, waaronder FC Barcelona.



De oud-Ajacied liep ooit al eens stage in Catalonië. Toen kwam het niet tot een permanente samenwerking, maar Eriksen droomt nog altijd van een loopbaan bij Barça. "Barcelona is een fantastische club, waar maar weinig spelers 'nee' tegen zeggen", zo laat hij weten aan het Deense medium Ekstra Bladet.



"Ik heb nog steeds een contract bij Tottenham Hotspur, maar geruchten zijn er altijd", aldus de 25-jarige Eriksen. "Maar er is belangstelling en er is concrete belangstelling. Zolang er geen concrete belangstelling is, heb ik er geen oren naar."



Eriksen speelt sinds 2013 voor de Londenaren.