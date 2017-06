Jonge Kongolo reageert op mogelijke NAC-overstap

Rodney Kongolo verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord voor de academie van Manchester City. Het broertje van Feyenoord-verdediger Terence Kongolo maakt zich nu op voor een tijdelijke terugkeer naar Nederland.



Kongolo liet onlangs al weten dat een uitleenperiode een serieuze mogelijkheid is. "Ook Nederland is een optie", liet de negentienjarige middenvelder weten aan ELF Voetbal. "Feyenoord? Tja, dat blijft mijn favoriete club, dus het zou moeilijk zijn om nee te zeggen."



Manchester City zou momenteel met promovendus NAC Breda in gesprek zijn over de verhuur van vijf jeugdspelers, waaronder Kongolo. Dat meldt The Daily Mail. In Brabant zou hij ervaring moeten opdoen op het hoogste niveau. City heeft de afgelopen tijd al vaker spelers ondergebracht bij de Bredase club.



Update 21:21 uur

Rodney Kongolo weet nog niet of hij komend seizoen inderdaad voor NAC Breda speelt. "Dat ik bij NAC ga spelen is helemaal niet zeker. Ik heb eerst nog een EK onder de 19 te spelen en daarna ga ik pas kijken wat ik ga doen", zo laat hij weten in het Ziggo Sport-programma Peptalk. Mocht het tot een uitleenperiode komen, dan is de promovendus wel een serieuze optie.