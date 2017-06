'Tioté stond op het punt om opnieuw vader te worden'

Het plotselinge overlijden van Cheick Tioté heeft een nóg treurigere lading gekregen. Het blijkt namelijk dat de middenvelder van het Chinese Beijing Enterprises binnenkort opnieuw vader zou worden, zo meldt journalist Ed Aarons van The Guardian.



Tioté (30) werd maandagmiddag getroffen door een hartaanval en overleed toen ziekenhuispersoneel hem probeerde te redden. De voetbalwereld rouwt om zijn overlijden en heeft het medeleven uitgesproken aan zijn familie. Dat is ook nodig gezien het feit dat er een baby op komst is.



De oud-voetballer van Roda JC, FC Twente en Newcastle United had al drie kinderen met zijn Ivoriaanse vrouw Maah en er is een vierde op komst. Overigens trouwde hij vorig jaar ook met Doukrou Laeticia, iets wat in zijn geboorteland Ivoorkust is geaccepteerd als mogelijkheid. In China zou hij alleen hebben gewoond.