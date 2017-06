Bosz-vertrek heeft reden: "Dat hebben wij ook gehoord"

Het is niet de vraag of Peter Bosz aan de slag gaat bij Borussia Dortmund, maar wanneer de overgang officieel is. Volgens De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen is dit nog een kwestie van tijd.



"Morgen zal er ongetwijfeld een persbericht naar buiten komen", zei Driessen maandagavond in het Ziggo Sport-programma Peptalk. Naar verluidt zouden Ajax en Bosz het intern met elkaar aan de stok hebben. "Dat hebben wij ook gehoord."



Driessen vervolgt: "Vorige week hadden wij een bericht klaarstaan dat Hennie Spijkerman weg zou gaan bij het eerste elftal en dat de jeugd extra training zou krijgen van Dennis Bergkamp. Toen bekend werd dat Spijkerman zou blijven werd er gezegd: trek het bericht maar in. Spijkerman gaat wel door."



Bosz lijkt assistent-trainer Hendrie Krüzen opnieuw mee te nemen. "Andere jongens voelden zich buitengesloten. Er zijn altijd allerlei stromingen. Hoe goed het ook gaat, er zijn altijd tegenstromingen. Dit is misschien wel een godsgeschenk dat ze door Dortmund van elkaar verlost worden."