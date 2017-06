'Van Dijk spreekt voorkeur intern uit: gesprekken lopen'

Fans van Liverpool mogen serieus hopen op de komst van een nieuwe Oranje-international. Na Georginio Wijnaldum komt ook Virgil van Dijk in aanmerking voor een transfer naar Anfield.



Van Dijk heeft over belangstelling niet te klagen. De sterkhouder van Southampton staat op de lijstjes van alle topclubs in de Premier League. In de wandelgangen switcht de voorkeur bijna dagelijks, maar de oud-speler van FC Groningen en Willem II denkt in ieder geval concreet na over Liverpool.



Journalist Alex Rea van Sport 360 claimt op een evenement van Sony te hebben gesproken met de begeerde Van Dijk. De verdediger noemde Liverpool 'een prachtige club' en beaamde onder meer over Jürgen Klopp te hebben gesproken met Wijnaldum, die sinds vorig jaar zomer voor The Reds speelt.



Update 20:02 uur

Van Dijk staat inderdaad in de startblokken om voor Liverpool te kiezen. De 25-jarige Nederlander heeft volgens de BBC zijn voorkeur kenbaar gemaakt en nu is het aan de betrokken partijen om de deal af te ronden. Hij kan naar verluidt ruim twee ton per week verdienen, waar Southampton ruim zestig miljoen euro opstrijkt.