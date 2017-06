Schokkend: 'Cheick Tioté overleden op training'

Een schokkend bericht gaat momenteel rond in de Chinese media. Diverse bronnen melden namelijk dat voormalig Roda JC en FC Twente-middenvelder Cheikh Tioté is overleden tijdens een training met zijn Chinese werkgever Beijing Enterprises.



Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar er wordt geschreven dat Tioté aan een hartaanval is bezweken tijdens de oefensessies. Hij zou nog wel gereanimeerd zijn, maar niet veel later overleden zijn.



Zodra er een officieel bericht uitkomt, wordt deze in dit artikel geüpdate.





UPDATE: Tiote was collapsed during a training session this afternoon. Some reporter said he was dead at the hospital few hours ago. https://t.co/qbYbVtTvX3 — TransferMarkt China (@asaikana) 5 juni 2017

Waiting for confirmation but several reliable sources from local media in Beijing have told me Cheick Tiote has died in the hospital. 🙏🙏🙏 — Chris Tan (@tanyuntian) 5 juni 2017

BREKAING: According to reports in China ex Newcastle midfielder Chieck Tiote has passed away due to heart attack. Praying it's not true! 🙏🏻😥 pic.twitter.com/whK0dqPrJB — Transfer Swoop (@SwoopTransfer) 5 juni 2017

Afschuwelijk gerucht: voormalig @fctwente speler Cheikh #Tioté (30 jaar) in China overleden aan hartaanval — Half 3 (@half3redactie) 5 juni 2017

Shocking news about Cheikh Tiote if these rumours are true😨 — Alex (@alex_makel) 5 juni 2017

Cheikh tioté ancien de Newcastle est mort 😨 — Raf (@marseillaiis199) 5 juni 2017

voormalig @fctwente speler Cheikh #Tioté (30 jaar) in China overleden aan hartaanval — erik (@erikkltenbeld) 5 juni 2017

