Kuyt geniet: "Anderen zijn er nog blijer mee dan ik"

Dirk Kuyt schoot Feyenoord op 14 mei definitief naar het eerste kampioenschap naar 1999. De aanvoerder was dolgelukkig na deze prestatie, maar merkte pas later hoe groot zijn impact daadwerkelijk was.



Kuyt stopte na de kampioenswedstrijd met profvoetbal, maar pas nu dringt het besef langzaam door. "Dat komt ook door de festiviteiten van de afgelopen tijd en de mensen iedere dag op me af stappen om hun vreugde te tonen. Ik denk dat dat pas komt als ik terug ben van vakantie", zo vertelt hij aan Metro.



"Tot dusverre is mijn dagbesteding niet anders. Wat ik nu doe, heb ik altijd gedaan aan het einde van een seizoen", aldus Kuyt, die volop geniet. "Ik dacht dat ik blij was met die goals, maar de afgelopen dagen ben ik erachter gekomen dat anderen er nog blijer mee zijn dan ik."