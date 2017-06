Voormalig Ajax-flop kondigt vertrek bij Arsenal aan

Yaya Sanogo is definitief bezig aan zijn laatste contractweken bij Arsenal. De Fransman heeft een contract tot 30 juni en heeft de kans gekregen om een nieuwe club te zoeken.



Sanogo behoorde dit seizoen geen enkele keer tot de wedstrijdselectie van Arsenal en zelfs voor de beloftenploeg kwam hij door blessureleed nauwelijks in actie. "Dat is niet echt veel", laat hij weten aan L'Equipe. "Het was wel een enorme opluchting voor me. Het is ontzettend lastig om geblesseerd te zijn. Je voelt je eenzaam."



Na het seizoen 2014-2015 werd Sanogo uitgeleend aan Crystal Palace, Ajax en Charlton Athletic. Nergens wist de oud-jeugdinternational echt indruk te maken. "Nu ben ik vrij, het avontuur nadert zijn eind", aldus de 24-jarige aanvaller, die volgens ESPN in beeld is bij het Italiaanse Genoa.