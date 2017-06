'Cruijff junior dubt na telefoontjes Barça en Ajax'

Jordi Cruijff gaat mogelijk aan de slag bij FC Barcelona, de club waar zijn vader Johan Cruijff legendarische tijden beleefde. Voorzitter Josep Maria Bartomeu zou hem de functie van technisch directeur hebben aangehouden. Ook Ajax zou op zijn komst azen.



Cruijff junior is momenteel werkzaam in de Israëlische competitie namens Maccabi Tel Aviv. Diezelfde functie is hem nu aangeboden in Barcelona, aldus mediums als AS, Cadena Ser en Sport. De 43-jarige oud-voetballer is bij de Catalanen in beeld als opvolger van Robert Fernández.



Zelf speelde hij in de periode 1994-1996 voor FC Barcelona. Toen zijn vader de club verliet, kwam er ook een einde aan zijn dienstverband bij de grootmacht. Na het overlijden van senior kreeg hij van Barça de ruimte voor een emotioneel eerbetoon en dat zou in combinatie met zijn huidige werk indruk hebben gemaakt.



Naar verluidt denkt Cruijff na over het aanbod. Het is niet duidelijk hoe concreet Ajax is.