'Feyenoord kijkt met clubs uit toplanden naar back'

Feyenoord heeft belangstelling voor Stefan Ristovski. Volgens verschillende media in Kroatië staat de Macedonische rechtsback op het wensenlijstje in De Kuip.



Ristovski beleefde een goed seizoen bij HNK Rijeka en werd dankzij diens topvorm op de rechterflank uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De Macedoniër staat daarom bij meer clubs op de radar. Ook Eintracht Frankfurt, Real Betis en SS Lazio zouden belangstelling tonen.



Op dit moment is Rick Karsdorp nog onomstreden bij de landskampioen, maar zijn naam zou ondanks een contractverlenging nog steeds op Europese lijstjes prijken. Zo werd Napoli onlangs opnieuw genoemd. Het is mogelijk dat Ristovski met het oog op de toekomst in beeld is, of ze een andere rol voor hem in gedachten hebben.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

