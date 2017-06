'City brengt Celina ditmaal elders in Engeland onder'

Bersant Celina keert deze zomer in principe weer terug bij Manchester City. Uitkomen voor de Engelse topclub zal hij komend seizoen echter niet, want een nieuwe uitleenperiode lonkt.



Bolton Wanderers promoveerde onlangs van The League One naar het Championship. De club wil deze promotie benutten om de selectie te versterken en daarvoor is ook de twintigjarige Celina in beeld, zo meldt The Bolton News. Vorige week werd de Kosovaar al gespot bij het stadion van de Engelse club.



Celina kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor FC Twente. In 27 competitieduels noteerde hij vijf doelpunten en vijf assists. De Tukkers wilden hem graag opnieuw huren, maar onlangs bleek een tweede seizoen in de Grolsch Veste niet reëel.