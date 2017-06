Huurling verlaat PSV: "Dat verwijt ik alleen mezelf"

Oleksandr Zinchenko arriveerde vorig jaar zomer met hoge verwachtingen bij PSV. Aanvankelijk maakte de Oekraïner een goede indruk in Eindhoven, maar uiteindelijk bleef de gewenste doorbraak uit.



"Het is een moeilijk jaar geworden", vertelt Zinchenko, die een jaar werd gehuurd van Manchester City, in Oekraïense media. "In de eerste seizoenshelft kreeg ik nog veel speeltijd. Ik kreeg de kans om door te breken en een belangrijke rol bij PSV te krijgen. Dat dat niet gelukt is verwijt ik alleen mezelf."



De middenvelder noemt het wel 'een hele waardevolle ervaring'. "Ik heb er heel veel geleerd. Er gebeurt van alles, maar dat is niet het ergste. Ik leef, ben gezond, dat is het allerbelangrijkste. Na het seizoen heb ik met de staf gesproken. Ze gaven aan dat ze genoten hebben om met mij te werken. Dat geldt ook voor mij."



Zinchenko heeft ook mooie herinneringen opgebouwd. "Het was uiteindelijk pijnlijk om Nederland te verlaten na al die ervaringen."