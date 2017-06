'Derde toptransfer Man City is bijna een feit'

Manchester City kon dit seizoen de verwachtingen niet helemaal inlossen. Ondanks de aanstelling van Pep Guardiola raakte het niet verder dan een derde plaats in de Premier League en achtste finale in de Champions League. Volgend seizoen moet het beter en dus begint de club al heel vroeg aan zijn inkomende transfers.



Met Bernardo Silva (AS Monaco) en Ederson Moraes (Benfica) haalde het al twee nieuwe spelers en ook aanwinst nummer drie staat mogelijk snel in Manchester. Daily Star weet dat Kyle Walker wellicht snel de overstap naar City maakt.



City zou zich bereid tonen de vraagprijs van Tottenham, zo'n 46 miljoen euro, op tafel te leggen. Verwacht wordt dat de transfer na de interlands van Engeland tegen Schotland en Frankrijk helemaal afgerond zal worden. Walker moet op de rechtsachter de vervanger worden van Zabaleta en Sagna, die allebei moesten vertrekken.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

