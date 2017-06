Oranje-debutant geniet: "Uiteindelijk zijn het gewone mensen"

In actie kwam hij nog niet, maar toch geniet Sergio Padt volop van zijn avontuur bij het Nederlands elftal. De doelman van FC Groningen werd enigszins verrassend opgeroepen voor Oranje en moet zelf ook flink wennen.



"De kleding ligt al klaar op het moment dat je in de hotelkamer komt, vraag mij niet hoe", begint Padt tegen RTV Noord. "Ik moet straks oppassen dat ik thuis niet mijn kleding naar buiten gooi, want dan wordt het niet opgeraapt. Dan is het gewoon weg."



Voor Padt is het bijzonder om opeens met wereldster en voormalig FC Groningen-speler Arjen Robben op het veld te staan. "Ja, het is een grote speler die heel veel prijzen heeft verdiend. Maar als team respecteren we elkaar." Padt kijkt stiekem ook wel een beetje op tegen Robben. "Uiteindelijk zijn het gewone mensen, ze maken wel een praatje met je."