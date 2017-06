Robben vertelt of Advocaat nog wat heeft uit te leggen

Dick Advocaat begint deze week dan eindelijk als bondscoach van Oranje. Aanvoerder Arjen Robben gaat dinsdag om de tafel met de oefenmeester, die overkomt van Fenerbahce.



"We zullen wel even een bakkie' doen. Geen koffie, want dat drink ik niet", zegt Robben tegen Metro. De afgelopen weken werd Advocaat vaak herinnerd aan het feit dat hij vorig jaar binnen no time de KNVB achter zich liet wanneer er een beter bod van Fenerbahçe kwam.



"Maar je moet er ook niet meer van maken dan het is. Het is niet zo dat er heel lang gepraat moet worden, we gaan min of meer op dezelfde voet verder. Alleen staat er nu een nieuwe trainer voor de groep en hij zal toch wel wat andere accenten willen leggen."