'Ajax heeft opvolger Bosz al in huis'

Peter Bosz heeft pas één seizoen achter de rug als trainer van Ajax, maar lijkt alweer voor een volgend avontuur te staan. De Duitse topclub Borussia Dortmund zou de oefenmeester willen overnemen, dus moet Ajax alvast op zoek naar een opvolger. Of toch niet?



ELF Voetbal constateert dat men in Amsterdam bijzonder tevreden is over Marcel Keizer. De trainer van Jong Ajax liet zijn ploeg in de Jupiler League fantastisch presteren. Jong Ajax werd tweede en speelde oogstrelend voetbal. "Maar een Porsche besturen is nogal anders dan een Opel Astra op de weg houden. Dat zal Keizer ook maar al te goed beseffen. Dat is wellicht ook de reden dat de supporters nog niet staan te springen als de naam van Keizer valt als opvolger van Bosz, die voor een vertrek naar Borussia Dortmund staat", schrijft het voetbalblad.



"Als we Ajacieden als Ronald de Boer mogen geloven staan ze intern echter wel te springen zodra de naam van de trainer van Jong Ajax valt. Het is daarom goed denkbaar dat Keizer, die in elk geval een seizoen lang de filosofie en keuzes van Peter Bosz heeft gevolgd en besproken, als een reële optie wordt gezien door Marc Overmars. Keizer zal die kans ongetwijfeld niet laten lopen."