Zidane: of ik nu de beste trainer ter wereld ben?

De Franse legende Zinedine Zidane doet het ongelooflijk goed als trainer van het Spaanse Real Madrid. De Koninklijke legde in het afgelopen seizoen beslag op de titel in de Primera División en sleepte ook nog eens de Champions League binnen, voor de tweede keer op rij.



In gesprek met de Spaanse media zegt Zizou nu: "We hebben geschiedenis geschreven en zijn de grootste club ter wereld, dat bewijzen we iedere keer weer. Als je spelers van deze kwaliteit hebt, speel je voor de prijzen. Geweldig. Ik prijs me gelukkig dat ik onderdeel ben van deze grote club en dat ik deze ploeg mag leiden. Het was een spectaculair seizoen."



Zidane gaat verder: "Dit is prachtig. Je ziet het misschien niet aan me, maar van binnen ben ik echt uitzinnig. Het is niet makkelijk om het kampioenschap en de Champions League te winnen, maar wij hebben dat bereikt met hard werken en enthousiasme. Of ik nu de beste trainer ter wereld ben? Nee, zo zie ik mezelf niet."