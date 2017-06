Larsson reageert: naar Ajax, PSV of Feyenoord?

De Zweedse vleugelspits van sc Heerenveen Sam Larsson heeft voor- en tegenstanders in het Abe Lenstra Stadion. Het is duidelijk dat de technicus kan voetballen, maar soms speelt hij wel heel erg flegmatiek. Larsson gaat in ieder geval vertrekken bij Heerenveen en in gesprek met de media uit zijn vaderland laat hij zich hierover uit.



Het buitenland zou een optie kunnen zijn, maar een tussenstap bij Ajax, PSV of Feyenoord is dat zeker ook. Als Fotbollskanalen Larsson vraagt of hij naar de top van de Eredivisie wil, antwoordt hij cryptisch: "Ik sluit niets uit. Na mijn vakantie ga ik nadenken." De Friezen hoeven niet meer op de Zweed te rekenen. "Heerenveen weet zelf ook dat het tijd is voor mij om een volgende stap te zetten. Ik heb het standpunt van Heerenveen om mij niet te verkopen altijd gerespecteerd."



Larsson gaat verder: "De laatste jaren ben ik een paar keer in de positie geweest dat ik kon vertrekken, maar het is niet gebeurd. Prima, maar nu heb ik de ambitie om een stap te zetten. Er is duidelijk veel belangstelling voor mij, maar een transfer is afhankelijk van verschillende factoren."