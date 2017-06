'Sterspeler Club wil zich op Spaanse radar spelen'

Voor José Izquierdo zit het seizoen er nog niet op, maar dat vindt de winnaar van de Belgische Gouden Schoen helemaal niet erg. De smaakmaker van Club Brugge werd immers voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Colombia. En daar staat hoopt hij woensdag zijn debuut te kunnen maken.



Dan oefenen de Colombianen immers tegen Spanje. Een belangrijke wedstrijd voor Izquierdo, zeker met oog op een transfer. Het Spaanse Sevilla zou zijn afgehaakt vanwege een te hoge vraagprijs, maar met een goede prestatie tegen La Roja, zou hij de club kunnen overtuigen om toch wat dieper in de buidel te tasten. Bovendien zou hij zich ook op de radar van andere Spaanse clubs kunnen spelen. Maar dan moet Izquierdo wel minuten krijgen.



Fysiek is hij daar, ondanks een lang seizoen, helemaal klaar voor. En daarvoor verwijst hij graag naar Club Brugge. "In België heb ik veel geleerd, daar ben ik vooral tactisch en fysiek veel sterker geworden. In het begin was dit moeilijk vanwege de vele fysieke arbeid, maar eenmaal het lichaam hier aan gewoon is kan je veel sneller recupereren", klinkt het bij Win Sports.