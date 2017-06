'Van Ginkel onderhandelt over zomertransfer'

Middenvelder Marco van Ginkel speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor de Eredivisie-club PSV en het is inmiddels wel algemeen bekend dat de Eindhovenaren de Oranje-international ook na de zomer willen gebruiken. De Italiaanse media weten op hun beurt echter dat Van Ginkel in onderhandeling is met SS Lazio.



De krant Corriere dello Sport schrijft dat Marten de Roon van Middlesbrough eigenlijk de eerste optie is voor de Romeinen. De oud-speler van sc Heerenveen is echter een heel erg dure optie en naar verluidt denkt men bij Lazio ook dat deze middenvelder onhaalbaar is. Daarom zou men overgeschakeld zijn op het alternatief: Van Ginkel van Chelsea.



Na zijn vakantie zal Van Ginkel zich melden op Stamford Bridge om zich te laten zien aan trainer Antonio Conte, maar naar alle waarschijnlijkheid mag hij vervolgens al vrij snel weer inrukken. Daarom zou de Oranje-speler dus in onderhandeling zijn met Lazio over een transfer, alhoewel we niet helemaal zeker weten hoe serieus we dit nieuwtje moeten nemen. De ploeg van Wesley Hoedt en Stefan de Vrij wordt immers gelinkt aan alles wat los- en vastzit.