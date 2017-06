Bijzonder slecht blessurenieuws voor Hazard

In het afgelopen seizoen was buitenspeler Eden Hazard weer ouderwets op dreef voor Chelsea. De Belgische vleugelspits sleepte dan ook het kampioenschap binnen in de Premier League met zijn ploeg en speelt in het aankomende voetbaljaar dus in de Champions League. Chelsea zal het echter lang moeten stellen zonder zijn sterspeler.



Het Laatste Nieuws bericht: "Geen Eden Hazard tegen Tsjechië en evenmin in Estland. De aanvoerder blesseerde zich in het slot van de laatste training aan zijn enkel. Onderzoek wees uit dat het om een breuk van de rechterenkel gaat. Maandag gaat hij al onder het mes."



De Belgische krant gaat verder: "Eden Hazard blesseerde zich deze namiddag op de laatste training voor de oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Na onderzoek bleek het verdict dramatisch: een breuk in de rechterenkel, na een onschuldige draaibeweging zonder tegenstander in de buurt. De training werd meteen gestaakt. Dokter Declercq en kinesist Lieven Maesschalck zijn in het trainingscomplex in Tubize om de onfortuinlijke Hazard bij te staan. Er wordt gesproken van een revalidatie van vier maanden. Maandag staat er al een operatie gepland."