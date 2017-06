'Messi vindt dat Barça miljoenen moet betalen voor vriend'

De Turkse aanvallende middenvelder Arda Turan vertrekt hoogstwaarschijnlijk bij FC Barcelona. Naar verluidt heeft hij er al een positief gesprek opzitten met het Engelse Arsenal. Lionel Messi weet ondertussen wel wie Arda moet vervangen in het Camp Nou-stadion: zijn goede vriend en landgenoot Angel Di Maria.



Volgens het medium Le Parisien heeft Messi bij de clubleiding van Barça aangedrongen op de komst van de oud-speler van Real Madrid. Het is algemeen bekend dat de Argentijnse superster een flinke vinger in de pap heeft bij het technische beleid van zijn ploeg en dus kunnen we niet uitsluiten dat de Catalanen zich binnenkort daadwerkelijk melden bij Paris Saint-Germain, de Franse werkgever van Di Maria.



De Argentijnse vleugelspits wordt al maanden in verband gebracht met een transfer. Vooral de ploegen uit de Chinese Super League zouden wel zaken willen doen met de steenrijke Parijzenaars, maar nu is ook Barcelona opeens een optie voor Di Maria. Het is volstrekt onduidelijk wat de buitenspeler ongeveer moet kosten, maar wat Messi betreft betaalt Barça een flinke afkoopsom voor zijn maatje.