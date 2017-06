'PSV'er voor 10 miljoen euro naar Premier League'

Het is momenteel nog wat stil rond de speler van PSV. Toch is de algemene verwachting dat de Eindhovenaren zullen doorselecteren. Een aantal spelers mag zeker weten vertrekken, waaronder verschillende verdedigers. Jetro Willems gaat hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland en ook Santiago Arias kiest voor een verhuizing.



Bij het Engelse medium Mirror weet men dat de Colombiaanse rechtsback onlangs rond de tafel heeft gezeten met een vertegenwoordiging van Swansea City. De ploeg uit Wales schijnt meer dan concreet te zijn voor de diensten van Arias en is naar verluidt ook bereid om aan de vraagprijs van PSV te voldoen, een kleine tien miljoen euro. Op die manier verdient de nummer drie van de Eredivisie vermoedelijk nog erg lekker aan zijn contractspeler.



Arias wordt niet alleen begeerd door Swansea, ook ploegen als Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton en West Ham United zijn geïnteresseerd. Alleen de club uit Wales zou vooralsnog echter gesproken hebben met Arias. De kans is groot dat de international van Colombia na de zomer in de Premier League speelt.