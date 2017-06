Wat verklapt Veltman hier over situatie Bosz?

Trainer Peter Bosz en verdediger Joël Veltman onderhouden wel een speciale relatie. Het hele seizoen lang riepen de fans van Ajax om Kenny Tete op de rechtsbackpositie, maar hield de oefenmeester vast aan Veltman. Nu lijkt de vleugelverdediger iets over de situatie van Bosz te verklappen. "Als anderen er niet achter staan ..."



Na de interland tussen Oranje en Ivoorkust (5-0 voor Nederland) ondervraagt FOX Sports Veltman over het nieuws uit Amsterdam. "Ik denk wat jij ook denkt", zegt de verdediger. "Wat jij leest, lees ik ook. Ik denk dat het binnenkort duidelijk zal worden wat hij gaat doen en wat Ajax wil. Als hij weggaat, dan gaat hij weg. Dat is jammer, want je hebt natuurlijk de finale van de Europa League gehaald. Weliswaar geen prijzen gewonnen, maar je hebt wel iets neergezet waar je volgend seizoen op door kunt borduren ..."



Veltman gaat verder: "Er spelen ook andere dingen denk ik. Of hij het kan maken? Dat is iets voor de directie. Of het nou wel of niet kan, dat weet ik niet in details." De interviewer legt de verdediger voor: "Na één jaar gaat hij al weer weg." Veltman: "Tja, als anderen er niet achter staan, dan is hij weg denk ik."





Oef. Veltman zegt tussen de regels heel veel over situatie-Bosz. Interviewer lijkt het niet te horen en vraagt niet door. #Ajax https://t.co/RkPejouTav — Menno Pot (@mennopot) June 5, 2017