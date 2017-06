Daders van Juventus-chaos bekend: oorzaak blijkt 'grap'

Juventus zal niet graag terugdenken aan de Champions League-finale tegen Real Madrid. Enerzijds natuurlijk vanwege de ruime nederlaag (1-4) in Cardiff, maar ook omdat het compleet uit de hand liep in Turijn.



Op het ingerichte supportersplein hadden zich zo'n twintigduizend aanhangers van Juventus gemeld. Kort na de 1-3 van Cristiano Ronaldo klonk er opeens een keiharde knal en dat was voor een grote groep reden om te rennen met de recente terreuracties in het achterhoofd. Mede door de afscherming ontstond een grote chaos.



In totaal hadden 1527 mensen medische behandeling nodig. Dankzij beeldmateriaal zijn twee jongens aangehouden, waarbij één in het specifiek als dader zou worden aangemerkt. Volgens Italiaanse media heeft het tweetal spijt van deze actie die volgens hen 'een grap' had moeten zijn.



Een aantal personen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, waaronder een zevenjarige jongen.