Janssen: "Het is niet wat ik ervan verwacht had"

Vincent Janssen beleefde een persoonlijk teleurstellend seizoen bij Tottenham Hotspur, maar bij Oranje geniet hij nog steeds het vertrouwen. Tegen Ivoorkust (5-0) beschaamde hij dit niet.



"Een doelpuntje, assistje, betrokken bij de penalty. Ik ben tevreden over m'n eigen prestatie en ook met de prestatie van het team", vertelt de oud-AZ'er aan Voetbal International. "Als je met 5-0 wint, heb je het goed gedaan."



Komende week sluit ook Dick Advocaat weer aan. Mogelijk gaat er iets veranderen, maar Janssen tast nog in het duister. "Dat moet je aan Advocaat vragen. We gaan er denk ik vol tegenaan." Zelf doet hij dat maar al te graag na veel op de bank te hebben gezeten. "Het is niet wat ik ervan verwacht had. Maar ik moet gewoon lekker doorgaan."