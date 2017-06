Veltman kijkt naar opvolger Bosz: "Fred Grim?"

Joël Veltman houdt er steeds meer rekening mee dat Peter Bosz na dit seizoen vertrekt bij Ajax. De oefenmeester is zeer serieus in beeld bij Borussia Dortmund en dus komt ook de mogelijke opvolger al ter sprake.



"Wat ik de clubleiding zou adviseren? Iemand die hetzelfde over voetbal denkt als Bosz", laat de verdediger weten aan ELF Voetbal. "Voetballen van achteruit, hoog drukken zetten, aanvallend voetbal. Dat willen wij als spelersgroep ook."



Of de opvolger 'Ajax-DNA' moet hebben? "Ja natuurlijk. 4-3-3, over de flanken, aanvallend voetbal. Veel kansen creëren. En prijzen pakken hè, dat moet de nieuwe trainer natuurlijk ook willen en kunnen."



"Ik heb veel namen horen voorbijkomen. Marcel Keizer, Ron Jans, Erik ten Hag bijvoorbeeld. Fred Grim? Ja, ik heb met hem gewerkt bij Jong Ajax. Een goede trainer. Hij zou het zeker kunnen. We gaan het zien", aldus de Ajacied.