Klaassen: "Snappen ook dat dit een kans is voor hem"

Dat Ajax deze zomer een aantal belangrijke pionnen verliest lijkt onvermijdelijk, maar de ontwikkelingen rond Peter Bosz zijn verrassend te noemen. Ook aanvoerder Davy Klaassen had dit niet zien aankomen.



Bosz lijkt op weg te zijn naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Klaassen juicht die stap niet toe. "Maar we snappen ook dat dit een kans is voor hem", vertrouwde hij het Algemeen Dagblad toe. Zelf staat de middenvelder ook op de nominatielijst om te verkassen.



"Het is niet zo dat mijn lot afhangt van het wel of niet aanblijven van de trainer", aldus Klaassen. "Zo werkt het niet. Maar we snappen dat dit kan zorgen voor zijn vertrek. Of we naar de directie zijn gestapt om te vragen ervoor te gaan liggen? Ik ben niet de directie van Ajax en nogmaals, ze weten dat we blij met hem zijn."



Klaassen trof zondagavond doel in de oefeninterland van Oranje tegen Ivoorkust (5-0).