Het Nederlands elftal won woensdagavond met 1-2 van Marokko en zondagavond zelfs met 5-0 van Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat moet nog beginnen, maar Fred Grim lijkt het zonder hem op de bank ook wel af te kunnen.



Bij SBS6 werd die stelling met een kwinkslag bij hem neergelegd. "Dat hoorde ik net ook al", reageerde de oud-doelman met een lach. "Ik heb Advocaat net aan de lijn gehad, die zei precies hetzelfde."



Grim maakt komende week echter plaats, met een goed gevoel. "Het gaat erom dat we de periode goed zijn doorgekomen en dat we de jongens fit en met vertrouwen afleveren voor vrijdag. Dan gaat het om Luxemburg."



De nieuwe assistent van Advocaat genoot van Oranje. "Als je dit op dit moment op kunt brengen is dat heel knap. Maar in andere wedstrijden heb ik het ook gezien."