'Gunner' hakt knoop door: "Dat wordt mijn doel"

Olivier Giroud is geen zekerheidje bij Arsenal en zou daarom nadenken over een terugkeer naar Frankrijk. Olympique Marseille geldt als optie, maar volgens de boomlange spits is er geen sprake van een vertrek.



"Ik sta niet negatief tegenover Franse clubs, zeker niet als het om een grote club als Marseille gaat", geeft de 'Gunner', die nog tot medio 2019 op de loonlijst staat, toe in gesprek met Telefoot. "Maar mijn toekomst ligt in de Premier League."



Giroud won dit seizoen het FA Cup-toernooi met Arsenal, maar ook hij realiseert zich dat de lat omhoog moet. "We willen nu voortborduren op wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We gaan nu voor Premier League-winst. Dat wordt mijn doel."