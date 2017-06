Ajacieden en Janssen beslissend, Sneijder evenaart Oranje-record

Het Nederlands elftal kan met vertrouwen toewerken naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Na Marokko (1-2) werd ook Ivoorkust verslagen in een vriendschappelijke interland: 5-0.



In Marokko worstelde Oranje nog nadrukkelijk om de overwinning over de streep te trekken, maar met een flink gewijzigde basisopstelling werd Ivoorkust eenvoudig opzij gezet. In De Kuip wist uitgerekend een Ajax-verdediger twee doelpunten te produceren. Joël Veltman kopte na dertien minuten geheel vrijstaand de 1-0 binnen en herhaalde dat kunstje een kleine tien minuten voor rust.



Tussendoor had sterspeler Arjen Robben er ook al 2-0 van gemaakt. Vincent Janssen werd na ruim een half uur gevloerd in het strafschopgebied en werd daarvoor terecht beloond met een strafschop. De spits van Tottenham Hotspur had graag willen aanleggen, maar zijn collega van Bayern München besloot het buitenkansje op te eisen en schoot overtuigend raak in de linkerhoek.



In de tweede helft had Janssen een groter aandeel in de ruime oefenzege van Oranje. Na 69 minuten stelde hij Ajax-aanvoerder Davy Klaassen in staat om er 4-0 van te maken en precies een kwartier voor tijd wist de aanvalsleider zelf de 5-0 binnen te tikken door alert te reageren op een rebound. Daarmee zette hij de eindstand op het bord, omdat Jasper Cillessen schitterend een eretreffer voorkwam.



Er was ook nog heugelijk nieuws rond Wesley Sneijder. De middenvelder van Galatasaray mocht invallen en evenaarde daarmee het Oranje-record van Edwin van der Sar: 130 interlands. Mocht hij ook in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg minuten maken, dan mag de oud-Ajacied zich definitief de nieuwe nummer één van Oranje aller tijden noemen.



Scoreverloop:

1-0 (13') Joël Veltman

2-0 (32') Arjen Robben (strafschop)

3-0 (36') Joël Veltman

4-0 (69') Davy Klaassen

5-0 (75') Vincent Janssen