SV Spakenburg wilde hem ondanks de degradatie graag behouden, maar Joop Gall gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Inmiddels lopen er contacten met verschillende clubs.



Gall beaamt dat hij in het vissersdorp kon blijven. "Dat hield ik af, want ik had meer ijzers in het vuur. Ik ben nu in gesprek met andere clubs", zo citeert RTV Noord. "Tegen twee clubs heb ik al nee gezegd', zegt Gall. 'Om wat voor functies het gaat? Dat kan zijn als trainer, maar een andere club wil me ook als technisch directeur hebben."



Zijn naam werd voor die laatste functie genoemd bij FC Groningen, maar het is onduidelijk of zij tot de geïnteresseerden horen. Namen noemt Gall namelijk niet. "Haha, ik ben vrij open en dat is vaak ook mijn valkuil. Maar dit zijn clubs die liever niet willen dat ik nog meer details ga weggeven."