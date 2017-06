Alonso blikt terug op Nederlandse 'aanslag': "Lichaam trilde"

Xabi Alonso heeft onlangs zijn loopbaan beëindigd en dus is er volop ruimte om terug te blikken. Op de WK-finale v van 2010 bijvoorbeeld, waarin de middenvelder keihard werd aangepakt door Oranje-international Nigel de Jong.



In Zuid-Afrika werd Alonso vol op zijn borstkas geraakt door de noppen van De Jong. Scheidsrechter Howard Webb liet hem ontsnappen met geel. "Het enige wat ik voelde, was extreme pijn in mijn borstkas", blikt de Spanjaard terug in gesprek met FourFourTwo. "Mijn lichaam trilde, maar dit was de WK-finale: wat er ook gebeurde, ik zou niet afhaken."



"Ik heb zo lang gespeeld als ik kon (87 minuten, red.). Het voelde alsof mijn lichaam uiteen was gerukt en niet op de juiste manier weer in elkaar was gezet. Er waren wat nopafdrukken, maar verder niets", aldus Alonso, die zijn loopbaan beëindigde in het tricot van Bayern München.