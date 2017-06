Bosz krijgt ook begrip: "Een waanzinnig elftal"

Borussia Dortmund denkt na het ontslag van Thomas Tuchel en de 'nee' van Lucien Favre nadrukkelijk aan Peter Bosz als nieuwe trainer. De Duitse topclub wil de Ajax-trainer al komende week presenteren.



Vanuit Amsterdamse hoek is kritiek geuit op zijn mogelijke vertrek, maar Arnold Bruggink toont begrip. "Er staat een heel jong team, net als bij Ajax", opent de analist van FOX Sports. "Een waanzinnig elftal, met talenten als Ousmane Dembélé, Christian Pulisic en Julian Weigl."



"En Bosz, die bij Hansa Rostock heeft gespeeld, spreekt Duits, dat willen Duitse clubs vaak graag", weet Bruggink. "Hij werd al eerder genoemd bij Bayer Leverkusen. Zijn naam zong al wat rond. Toen bleek dat Thomas Tuchel weg moest, was eerst Lucien Favre de duidelijke favoriet. Toen dat afketste veranderde alles. Nu is Bosz de nummer één."