Juventus grijpt financieel Champions League-record

Juventus werd in de Champions League-finale verslagen door Real Madrid (1-4), maar is op financieel gebied de winnaar van het miljoenenbal. De Italiaanse topclub verdiende ruim honderd miljoen euro, zo meldt Calcio E Finanza.



Juventus liep de winstpremie dus mis, maar met een totaalbedrag van 109 miljoen euro is dat verlies nog draaglijk te noemen. Nooit eerder wist een club de grens van honderd miljoen te passeren in de Champions League. Ook winnaar Real Madrid niet, want de Spaanse topclub bleef steken op 'slechts' 80,9 miljoen.



Een enorm verschil tussen beide finalisten dus, maar dat heeft te maken met het aantal deelnemers per land. Napoli vloog na acht duels al uit het miljoenenbal en dus profiteerde Juventus enorm. Spanje had daarentegen het dubbele aantal deelnemers en met name Atlético Madrid wist ook een flink bedrag op te slokken.



Over het bedrag van PSV rept het medium niet.