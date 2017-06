Messi doet onthulling: "Als groep zaten we er doorheen"

Luis Enrique heeft alleen een Copa del Rey overgehouden aan zijn laatste seizoen bij FC Barcelona. Een schamele oogst gezien de voorgeschiedenis, maar Lionel Messi wijst vooral op de imposante erelijst sinds zijn komst.



Volgens de Argentijnse steraanvaller heeft Enrique een prestatie van formaat geleverd. "Hij heeft ons gemotiveerd om weer een geweldig team te worden. Direct bij zijn binnenkomst motiveerde hij ons enorm", zo laat Messi weten in het Engelse medium FourFourTwo.



"Als groep zaten we er doorheen, maar door zijn entree raakten we weer gemotiveerd om het beste uit ons zelf te halen, zowel op de trainingen als in de wedstrijden", aldus Messi, die wederzijds respect vond. "Na de 2-3 overwinning afgelopen april bij Real Madrid kwam Enrique naar mij toe. Hij vertelde dat ik de beste speler uit de historie van het voetbal was."



Ernesto Valverde is de nieuwe trainer van Barça.