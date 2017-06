OPSTELLING: Deze 11 gaan starten bij Oranje vanavond!

Het Nederlands elftal won midweeks nog van Marokko (1-2), vanavond is Ivoorkust de opponent in een oefenduel. In de opstelling voert interim-bondscoach Fred Grim de nodige wijzigingen door.



Zo start Arjen Robben op de flank; Quincy Promes, die tegen Marokko nog scoorde én een assist gaf, zit dit keer op de bank. Vincent Janssen is wederom de spits, Memphis Depay blijft ook staan.



Op het middenveld meer wijzigingen. Zo zien we daar nu PSV'er Davy Pröpper, Ajacied Davy Klaassen en AS Roma-speler Kevin Strootman staan. Drie nieuwe namen.



Achterin tot slot wordt Matthijs de Ligt (geschorst) afgelost door Bruno Martins Indi, die een centraal duo vormt met Joel Veltman. Kenny Tete is de rechtsback, Daley Blind staat op links. Tot slot is Jasper Cillessen de sluitpost; tegen Marokko was dat nog Jeroen Zoet.