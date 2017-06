Clubwatcher Feyenoord: dit is de meest logische nieuwe directeur

Onlangs maakte Eric Gudde bekend dat hij per november aanstaande stopt als algemeen directeur van Feyenoord. De kampioen moet nu dus op zoek naar een opvolger.



Volgens Mikos Gouka, clubwatcher namens het Algemeen Dagblad, is Robert Eenhoorn de meest logische kandidaat. "Bij hem is het de vraag of hij het nu wil en of hij weg kan bij AZ. Maar hij heeft in het verleden vaak genoeg laten doorschemeren dat hij wel gecharmeerd is van een functie bij de club waar hij zo van houdt. De vraag is of het voor hem het juiste moment is, maar het lijkt me wel de meest logische naam van alle opties", stelt Gouka in gesprek met RTV Rijnmond.



Andere namen die genoemd worden, zijn Wouter Bos en Martin van Geel: de technisch directeur zou dan dus zijn takenpakket uit gaan breiden. "Die laatste optie heb ik ook gelezen, maar daar kan ik me niks bij voorstellen. Van Geel is gewoon iemand voor het technische verhaal, dus die kan je meteen wegstrepen. En Wouter Bos lijkt me ook niet iemand die in vaste dienst bij Feyenoord wil komen", aldus Gouka tot slot.



Eenhoorn is voormalig tophonkballer en honkbalcoach en huidig algemeen directeur bij AZ.