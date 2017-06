Nieuwe beelden: Was rode kaart Cuadrado tóch terecht?

Na afloop van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus (4-1) ging het ook nog veel over de rode kaart van invaller Juan Cuadrado. Deze kreeg hij na een vermeend tikje aan Sergio Ramos, die vervolgens ter aarde stortte.



Ramos kreeg er op social media onder meer flink van langs vanwege het theaterspel, maar nieuwe beelden laten wel degelijk zien dat Cuadrado inderdaad een tikje geeft of op de voet van zijn opponent gaat staan. Al blijft het aanstellen van Ramos hinderlijk, mogelijk was die tweede gele kaart voor de Colombiaan dus tóch terecht?..





Jaune pour Cuadrado c'est clairement fait exprès même si la reaction de Ramos est abusée pic.twitter.com/Z5xizOrDOD — Yass 🇲🇦 (@mleeh212) 4 juni 2017

Ramos ging "makkelijk" liggen, maar Cuadrado nam gewoon revanche vanwege die harde tackel. Terecht tweede geel als je het mij vraagt. 🔴 pic.twitter.com/qYUspfEC4t — Enzio Houwaart (@EnzioHouwaart) 4 juni 2017

Iedereen geeft commentaar op Ramos en zeggen dat Cuadrado niets doet terwijl die gwn los natrapt — Simon Van de Velde (@El_Sikke) 4 juni 2017