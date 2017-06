'Chelsea slaat megaslag met best betaalde speler van Engeland'

Eden Hazard is al enkele jaren zeer begeerd op de transfermarkt. Na een knap seizoen is dat dit jaar zeker niet anders. De club waar hij nadrukkelijk mee in verband gebracht is geweest de laatste weken heeft gisteren de Champions League gewonnen, namelijk Real Madrid. Maar Chelsea wil Hazard koste wat kost houden.



Zijn huidige werkgever wil hem zelfs de best betaalde voetballer in Engeland maken, meldt The Express. Met een contract dat hem maar liefst 365.000 euro per week zou opleveren, gaat hij spelers als Rooney, Ibrahimovic en Pogba voorbij.



Een vertrek lijkt dus onwaarschijnlijk. Ook omdat Hazard eerder al aangegeven heeft gelukkig te zijn in Londen. Real Madrid zal dus met een monsterbedrag voor de dag moeten komen om de Belg te kunnen strikken.

