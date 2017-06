Feyenoord-man: "Het begint weer te kriebelen"

In 2013 liet hij Feyenoord, waar hij Hoofd Jeugdopleidingen was, achter zich voor een avontuur in Azerbeidzjan en later in Japan. Vorig kalenderjaar keerde Stanley Brard weer terug naar Nederland, maar een werkgever heeft hij nog niet.



"Ik heb laatst de benodigde punten gehaald voor mijn licentie, dus ik kan weer aan de slag. Het begint wel weer te kriebelen, maar ik doe rustig aan. Ik kijk wat er op mij af komt en als het interessant is, gaan we verder kijken. Dat kan ook een buitenlandse club zijn, dat maakt niet uit", vertelt Brard aan RTV Rijnmond.



Brard, die ook als speler voor Feyenoord uitkwam, genoot natuurlijk van het kampioenschap in Rotterdam. "Bij ons (in 1984, red.) zat er ook een lange tijd tussen de kampioenschappen. Je zag de ontlading en bevrijding bij iedereen. Zo heb ik dat ook beleefd."