Succescoach Monaco onthult: topclub Ã©n Chinezen doen aanbod

AS Monaco dreigt deze zomer geconfronteerd te worden met een leegloop. Bernardo Silva is al verkocht aan Manchester City en met name Kylian Mbappé lijkt onhoudbaar, maar ook voor coach Leonardo Jardim is interesse.



Het Italiaanse Internazionale staat op het punt om wederom een nieuwe hoofdtrainer te benoemen. Luciano Spalletti zou maandag gepresenteerd worden in Milaan, maar aanvankelijk was hij geen topkandidaat. Jardim blijkt namelijk al eerder een aanbod te hebben gehad van de Nerazzurri.



Aan Telefoot laat Jardim weten: "Clubs in China stonden klaar om mij in goud te gieten en ik heb ook een aanbod gehad van Inter. Ik denk alleen dat het project in Monaco nog niet is afgerond, dus ik ga mijn verbintenis binnenkort verlengen. Dit zal snel officieel worden."



Jardim leidde de Monegasken dit seizoen naar de Franse titel en de halve finale van de Champions League.