"Dan is het wel heel wrang voor Ajax en de fans"

Erik Bevaart +1326 Rang: International

Dit seizoen had er heus een prijs gepakt kunnen worden. Bosz z'n kracht is ook z'n valkuil: eigenwijs. Bosz kwam tot nu toe steeds weg met het geen prijzen winnen. Terwijl dat wel had gekund.

Bij kleinere clubs als Heracles en Vitesse is het mogelijk om een bekerfinale te halen en/of te winnen. Dat lukte Fraser wel. Bij Ajax ligt de lat hoger.

Bosz kwam overal mee weg. Worden er in het begin punten verspeeld? Ach, men moet nog wennen aan zijn systeem. Uitgeschakeld in de beker tegen een Jupiler-team? Ach, de beker is er meer voor de reservespelers. Wordt er een sleutelwedstrijd in de competitie verloren na Europees avontuur? Ach, dat is nu eenmaal de tol die je betaalt als je Europees speelt. Wordt de EL finale verloren? Ach, tegen zoveel geld kan je nooit op. Maar goed beschouwd lagen er echt andere zaken ten grondslag aan het thuisverlies tegen Willem II, de bekerwedstrijd tegen Cambuur, de uitwedstrijd in Eindhoven en de finale tegen Man.United met maar twee schoten tussen de palen. Als hij echt zo goed is, had hij toch een prijs gepakt.