Heerenveen is stellig: "Zo'n club willen we ook niet zijn"

Bij het ingaan van de winterstop stond sc Heerenveen nog vierde, maar in de tweede seizoenshelft presteerden de Friezen dramatisch. Verschillende supporters schreeuwen dan ook om een trainerswissel.



Waar Streppel steeds meer onder vuur komt te liggen, daar blijft de clubleiding in hem geloven. Technisch manager Gerry Hamstra sprak na de roemloze uitschakeling in de play-offs om Europees voetbal al zijn vertrouwen uit in de oefenmeester en ook algemeen directeur Luuc Eisenga is stellig over diens toekomst.



"Streppel is hier volgend seizoen ook gewoon de trainer", liet Eisenga weten via de Facebook-pagina van de club. "Met een dikke volle punt erachter. Het kan niet zo zijn dat als het een tijd tegen zit dat wij direct een trainer ontslaan."



"Zo’n club zijn we niet en zo’n club willen we ook niet zijn. Het moet niet zo zijn dat mensen hier bang zijn hun baan te verliezen. Dat doen we niet", zo besluit Eisenga stellig.