Oranje krijgt goed nieuws van Lazio-verdediger

Oud-Feyenoorder Stefan de Vrij is beschikbaar voor de oefeninterland tegen Ivoorkust. De centrale verdediger van SS Lazio werd gehinderd door knieklachten, maar een woordvoerder van Oranje laat De Telegraaf weten dat hij fit genoeg is bevonden.



De Vrij speelde in september 2015 zijn dertigste Oranje-interland en kwam sindsdien niet meer in actie voor de nationale ploeg. Eerst stond hij maandenlang buitenspel met een knieblessure en daarna werd een comeback voorkomen door respectievelijk een gebroken middenvoetsbeentje en een scheenbeenblessure.



Het is onduidelijk of De Vrij zondagavond eindelijk weer in actie komt tegen Ivoorkust in de hem welbekende Kuip. Na deze vriendschappelijke interland maakt bondscoach Dick Advocaat bekend welke spelers tot de selectie behoren voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen kleinduimpje Luxemburg.