Real-smaakmaker maakt wens kenbaar na CL-winst

Isco en niet Gareth Bale mocht zaterdagavond in Cardiff namens Real Madrid starten in de Champions League-finale tegen Juventus (1-4 zege). De Spaanse middenvelder werd al vaak gelinkt aan een vertrek, maar is niet van plan om een stap te maken.



De Real-voetballer genoot ontzettend van de finale in Wales. "De eerste helft hadden we het lastig. Juventus beschikt in elke linie over een paar beesten. Maar na rust heb ik het beste Real van het seizoen gezien", zo liet Isco na afloop weten aan Antena 3.



De 25-jarige Isco ligt nog tot medio 2018 vast in Madrid. De creatieveling staat open voor een nieuw contract. "Ik hoopt dat het binnenkort gebeurt. Er is geen betere plek om te spelen dan bij Real Madrid. Dit is al mijn derde Champions League-winst. Hiervan had ik echt nooit durven dromen, maar dankzij dit team hebben we het gered."